Lautaro Martinez: “Ho la stessa voglia di raggiungere obiettivi per l’Inter di quando sono arrivato”

26/07/2025 | 19:02:03

Lautaro Martinez saluta i tifosi dell’Inter via Instagram dopo il primo giorno di preparazione per i nerazzurri: “Eccomi. Come il primo giorno dal 2018, con la stessa voglia e la stessa visione di raggiungere obiettivi per l’Inter” ha scritto il capitano nerazzurro sui social.

Foto: instagram Inter