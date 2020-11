Lautaro Martinez è andato a segno nella rimonta dei suoi contro il Torino per 4-2, questa la sua esultanza social su Instagram: “Vittoria con il cuore”.

E non manca il tag al compagno di reparto Romelu Lukaku, con l’emoticon della pistola in riferimento all’esultanza di oggi in stile Call of Duty, celebre videogioco di guerra, al quale giocano spesso insieme.

Il post di Lautaro

Foto: Instagram Inter ufficiale