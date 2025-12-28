Lautaro Martinez: “Esposito deve avere la possibilità di sbagliare. Io ho sempre voglia di crescere”

28/12/2025 | 23:16:16

Lautaro Martinez ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Inter: “Miglior regalo per i tifosi? Uno scontro diretto, l’Atalanta è una squadra forte che negli ultimi anni ha fatto tantissimo ed è da affrontare con quello che abbiamo preparato, c’era un altro allenatore prima ed era difficile con un altro tecnico. Abbiamo fatto una gara come le ultime fatte, dobbiamo migliorare ma sono contento. È un regalo per i tifosi e le famiglie che sono sempre dietro a noi. Esposito? Parlo spesso di lui e ci parlo ogni giorno. Ha voglia di imparare e fare bene e questo fa parte della crescita, bisogna farlo stare tranquillo, dargli la possibilità di sbagliare. Credo darà grandi soddisfazioni a noi ma anche alla Nazionale italiana, importante per voi. Ho finito male l’anno scorso col flessore, mi ero fatto male prima della finale, siamo andati al Mondiale poi siamo andati in Nazionale, ho lavorato duro per essere in forma. Con ragazzi così dietro ti fanno alzare il livello, devi essere preparato e avere voglia di crescere e io questa voglia ce l’ho tutti i giorni”.

foto: Instagram Inter