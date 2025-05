Lautaro Martinez, elongazione ai flessori della coscia: condizioni da valutare

02/05/2025 | 17:40:02

L’Inter ha diramato una nota ufficiale, aggiornando sull’infortunio di Lautaro Martinez, rimediato contro il Barcellona mercoledì sera: “Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno, fa filtrare il club di Viale della Liberazione sul capitano. Difficile dunque il recupero per la gara contro il Barcellona, come confermato dallo stesso tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nel post partita contro il Barcellona. Vedremo se il centravanti argentino riuscirà a recuperare in tempo per le sfide contro Torino o Lazio.

FOTO: Instagram Lautaro Martinez