Lautaro Martinez: “E’ stato un anno incredibile con due titoli molto speciali”

Ospite del Club Atletico Liniers, la squadra che lo ha lanciato, Lautaro Martinez ha parlato così dell’anno appena trascorso in cui ha vinto lo scudetto con l’Inter e la Copa America con l’albiceleste: “È sempre bello tornare in città, tornare in questo club.

Mi è capitato di vivere un anno incredibile, con due titoli, di cui uno molto speciale con l’Argentina perché lo aspettavamo da tanto tempo. Sono felice di tornare qui, come dico sempre è bello rivedere questo club e dargli una mano a crescere. Sono orgoglioso di vedere come va avanti la storia di questa società, come si struttura. Un messaggio per i tifosi? Sono sempre presenti e mi appoggiano sempre, anche via social, anche con la mia famiglia. Li ringrazio sempre per questo”.

Foto: Twitter Inter