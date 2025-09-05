Lautaro Martinez: “È stata una notte piena di emozioni, resterà nei ricordi di tutti noi per ciò che significa Leo”

05/09/2025 | 11:37:23

L’Argentina ha già conquistato il suo pass per il Mondiale 2026 e, dopo la vittoria – netta – per tre reti a zero contro il Venezuela, uno dei protagonisti ha parlato a margine della partita. Una notte indimenticabile per Lautaro Martinez che, con il suo gol, ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei migliori marcatori della storia della nazionale albiceleste. Spazio però al capitano, al simbolo di una generazione: Leo Messi. Il capitano dell’Inter si è così espresso a TycSports: ” Abbiamo parlato tanto, è stata una notte emotiva, che resterà nei ricordi di tutti noi per ciò che significa Leo. Non parlo dell’aspetto calcistico, quello lo conosciamo, parlo dell’aspetto umano, della leadership e degli insegnamenti che lascia ogni giorno perché questo è ciò che trasmette Leo. E’ una decisione personale che deve sentirsi lui. Noi lo abbiamo sempre appoggiato e ce lo siamo sempre goduto, fino all’ultimo giorno che sarà con noi sarà così e lui continuerà ad insegnarci molto. Io lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto in Nazionale, per il calcio e per me, perché mi ha aiutato tantissimo nel vestire la maglia dell’Argentina”.

Foto: Instagram Lautaro