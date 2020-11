Lautaro Martinez: “E’ mancato qualche dettaglio, io lavoro ogni giorno per essere al livello dell’Inter”

Al termine della sconfitta per 3-2 a Madrid, è andato ai microfoni di Sky Lautaro Martinez:

“Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a vincere, dispiace perchè avevamo lavorato bene e avevamo lavorato tanto.

Cosa manca? I dettagli, in questa competizione i dettagli fanno la differenza, fai di tutto per vincere e un piccolo errore ti fa scivolare via le partite in un attimo.

Si parla troppo di me? Ti dico che io lavoro e faccio ogni giorno tutto quello che serve per dimostrare di meritare questa maglia e le opportunità che ricevo.”