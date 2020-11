Lautaro Martinez: “Dovevo riscattare gli errori con il Paraguay”

Undicesima rete in ventuno partite con la maglia dell’Argentina per Lautaro Martinez, che ieri notte ha firmato il gol del definitivo 2-0 contro il Perù, che ha concesso all’Argentina la terza vittoria su 4 nelle gare di qualificazione ai Mondiali. A margine della gara, l’ interista ha commentato il risultato ai canali ufficiali della Federazione: “Oggi eravamo più tranquilli quando tenevamo palla, la maneggiavamo con pazienza e trovavamo gli spazi. Paredes ha visto il movimento che ho fatto e mi ha fatto un buon passaggio per poter finalizzare. Credo che oggi abbiamo giocato molto bene e siamo molto contenti. Con il Paraguay non ho fatto una buona partita e avevo fallito un gol semplice. Oggi dovevo riscattarmi, più che altro a livello personale perché devo lavorare per la squadra”.

Foto: Daily Star