Lautaro Martinez: “Dopo Barcellona ho pianto due giorni. La Champions è un sogno a un passo da noi”

21/05/2025 | 13:07:06

Intervistato dai canali UEFA, Lautaro Martinez ha ripercorso i complicati giorni passati alle prese con l’infortunio, prima della semifinale di Champions con il Barcellona: “Ho passato due giorni a piangere a casa. Sono stati giorni difficili, il dolore era fortissimo; non riuscivo nemmeno a sollevarlo. Indipendentemente dalle condizioni, però, il ritorno non potevo saltarlo; dovevo essere in campo per i miei compagni e ho recuperato il più in fretta possibile”. Sulla finale di Champions: “E’ un sogno ad un passo da noi. Non voglio nemmeno pensare al fatto se riusciremo a vincere o no, voglio raggiungere quest’obiettivo che tutti vogliamo e che all’Inter manca da tantissimi anni”.

FOTO: Instagram Inter