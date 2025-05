Lautaro Martinez domani torna in gruppo: l’argentino e Pavard puntano il Barcellona

04/05/2025 | 13:06:38

Aumentano le speranze nerazzurre di vedere Lautaro Martinez titolare in Inter-Barcellona. Il Toro domani tornerà in gruppo e dunque a questo punto non è da escludere che possa rientrare in tempo per la gara di martedì sera a San Siro, che mette in palio la finale di Champions League. Grandi chance di ritorno anche per Benjamin Pavard, che già oggi è rientrato in gruppo, anche se in maniera parziale. Per il difensore francese sono ancora di più le possibilità di vederlo partire titolare contro i catalani al Meazza. Saranno decisive le prossime ore, ma filtra fiducia, come sottolinea La Gazzetta dello sport.

FOTO: Instagram Lautaro Martinez