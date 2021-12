Lautaro Martinez: “Diventare padre mi ha reso più maturo. Scudetto? Vogliamo difenderlo”

Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport dopo il rinnovo di contratto con l’Inter, spiegando le motivazioni della firma: “Ho parlato tanto con la mia famiglia e siamo contenti qui, ci troviamo bene ed è una città che mi piace tanto. I progetti della società mi sono piaciuti, per quello che mi hanno proposto. Sono contento di essere rimasto qui”.

Sei cresciuto a livello personale con la nascita di tua figlia?

“Sono diventato padre, magari sono maturato tanto, sia in campo che fuori. Cerco di migliorare sempre, come persona e come calciatore. A volte mi arrabbio, ma cerco sempre di essere tranquillo”.

L’obiettivo?

“Vogliamo difendere lo scudetto, portarlo sul petto è importantissimo dopo tanti anni. Stiamo lavorando su quello che chiede il mister”.

Il rapporto con Simone Inzaghi?

“Mi sta dando una grande mano, anche durante la Copa America ci siamo parlati tanto. Mi ha aiutato tanto, però come dico sempre cerco sempre di imparare tanto dagli allenatori: hanno esperienza, decidono e cercano sempre di dare il meglio per i propri calciatori”.

Foto: Twitter UCL