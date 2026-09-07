Lautaro Martinez: “Contro il Real i dettagli faranno la differenza”

07/09/2026 | 22:03:19

Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter: “Domani dovremo farci trovare pronti. Cosa farà la differenza? I dettagli, quindi dobbiamo essere pronti a tutto perché i dettagli fanno la differenza in queste competizioni. Affrontiamo una squadra forte su un campo difficile. Domani dovremo farci trovare pronti. Cosa farà la differenza? I dettagli, quindi dobbiamo essere pronti a tutto perché i dettagli fanno la differenza in queste competizioni. Affrontiamo una squadra forte su un campo difficile”.

foto x inter