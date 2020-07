Lautaro Martinez: “Conte mi ha dato fiducia. Cerco di dare il 110% per il club”

Lautaro ha segnato diversi gol fondamentali con la maglia nerazzurra ma non riesce a sceglierne uno: “La partita o il gol del cuore? Difficile, perché quando scendo in campo voglio dare il massimo per fare il meglio delle volte precedenti. Forse i due gol più belli che ho segnato con l’Inter sono stati quello di Dortmund ma anche quello in amichevole contro l’Atletico Madrid dell’estate 2018. Cerco sempre di dare il 110% per questo club, per tutte le persone che lo amano, per la maglia nerazzurra”.