Lautaro Martinez: “Conosciamo l’eredità che ci ha lasciato Messi. La sua ultima partita sarà molto emozionante”

22/09/2026 | 11:40:05

Intervistato da Tyc Sports, Lautaro Martinez ha parlato del ritiro di Messi: “Ce lo aspettavamo da quello che si diceva, da quello che diceva lui, alla fine è una triste notizia. Abbiamo sempre apprezzato tutto ciò che ci ha dato e l’eredità che ci ha lasciato. Voglio dirgli grazie e sono sicuro che la partita del 6 sarà una partita molto speciale ed emozionante per tutti”. Messi è stato infatti convocato dal CT Scaloni per l’ultima volta.

Foto: Instagram Lautaro