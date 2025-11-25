Lautaro Martinez: “Conosciamo la forza dell’Atletico. Dobbiamo essere solidi e compatti”

25/11/2025 | 19:13:11

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Sicuramente l’Atletico è un avversario di grande valore, i loro tifosi si faranno sentire e sappiamo cosa significa la partita dopo quello che è successo domenica anche se meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo essere solidi e compatti”.

Cosa ricordi dell’ultima partita con l’Atletico? Che rapporto hai con Julian? “Quella partita è il passato, con lui ho un rapporto di amicizia e ci sentiamo”.

Cosa cambia per te giocare tra Champions e Serie A? “Io cerco di essere me stesso e di aiutare la squadra”.

Cosa significa giocare contro altri giocatori argentini? “In nazionale giochiamo insieme ma domani saremo rivali chiaramente”.

Simeone ha detto che gli piacerebbe allenare l’Inter, cosa ne pensi? “Questo non lo so a dire il vero, ha un bel rapporto con l’Inter. Affrontare gli argentini è qualcosa di speciale, anche se domani saremo rivali”.

Vi condiziona sentire parlare dell’aspetto mentale? “No, io sono convinto che la squadra in questo momento sta bene. Domani affrontiamo l’Atletico in una gara importante, siamo pronti per affrontarli”.