Lautaro Martinez: “Con la Lazio non sarà la stessa partita di sabato scorso. Un discorso alla squadra? Non l’ho preparato”

13/05/2026 | 11:10:28

Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter prima della finale di Coppa Italia: “Sarà una partita importante, è una finale e quindi la vivremo molto intensamente. Allo stesso tempo però ci arriviamo con grande tranquillità perché ci siamo preparati molto bene. In queste ultime ore ci impegneremo per affinare gli ultimi dettagli: siamo pronti. Sicuramente la finale di Coppa Italia sarà diversa rispetto a quella di pochi giorni fa. Lo stadio sarà pieno e ci saranno anche tutti i loro tifosi: sarà una sfida molto impegnativa, la Lazio è ben organizzata tatticamente. Noi dobbiamo seguire il nostro piano partita per sviluppare il nostro gioco al meglio e approfittarne. Un discorso alla squadra? Non mi preparo nulla: sicuramente però subito prima della partita nello spogliatoio verrà tutto spontaneamente, le parole nascono da dentro”.

foto x inter