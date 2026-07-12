Lautaro Martinez: “Che meraviglia essere argentini. Abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti”

12/07/2026 | 17:14:54

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, autore del terzo gol contro la Svizzera, ha postato sui social alcune foto e una didascalia, con l’Argentina che si è qualificata per la semifinale del Mondiale.

Le sue parole: “Un altro piccolo passo avanti. È stata dura, ma questa squadra ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta. Che meraviglia essere argentini”.

Foto: Instagram Lautaro