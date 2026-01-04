Lautaro Martinez: “Campionato difficilissimo, sarà così fino alla fine. Thuram fa un lavoro importante”

04/01/2026 | 19:52:08

Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV prima della sfida contro il Bologna: “In quest’ultimo periodo i risultati col Bologna non sono stati positivi, dobbiamo fare una grandissima gara. Loro mettono tanta intensità e qualità, abbiamo preparato bene la partita e siamo pronti ad affrontare la partita nel migliore dei modi. Thuram? Marcus fa un lavoro importante, a Bergamo ha segnato ma l’hanno annullato per colpa mia per fuorigioco. L’importante è che l’Inter vinca, la cosa più importante è dare tutto per la squadra. Abbiamo fatto una bella giocata ma ero in fuorigioco, peccato. Difficilissima. Ci sono tante squadre forti in pochi punti, è un campionato equilibrato. Dobbiamo essere concentrati fino all’ultima giornata, sarà così fino all’ultimo”.

foto: Instagram Inter