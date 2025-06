Lautaro Martinez: “Abbiamo sofferto tanto dopo il PSG. Chivu ci ha trasmesso un messaggio”

17/06/2025 | 16:09:03

Lautaro Martinez ha parlato a DAZN a poche ore dal debutto dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey: “Difficile ripartire dopo quello che è successo, ma bisogna farlo subito, voltare pagina e pensare a quello che sta per iniziare per noi che è molto importante. Ogni competizione che l’Inter inizia deve essere sempre un obiettivo. Questo è il messaggio che ci ha trasmesso il mister, questo è il messaggio che ogni anno seguiamo. Dobbiamo continuare così, crescere e recuperare mentalmente. Abbiamo sofferto tanto, ma ora non c’è tempo, dobbiamo pensare al Mondiale per Club”.

Foto: Instagram Inter