Lautaro Martinez: “Abbiamo sofferto e avuto alti e bassi, nessuno ci ha regalato nulla”

14/05/2026 | 22:31:26

Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter: “Provo tante emozioni, l’orgoglio di vestire questa maglia e difendere questi colori, di rendere orgogliosi questi tifosi con un gruppo che è ripartito a testa alta dopo quanto accaduto l’anno scorso. 2 trofei sono molto importanti per noi. Abbiamo parlato tanto tra noi, abbiamo sofferto tanto, avuto alti e bassi, il gruppo è riuscito a fare la differenza. Abbiamo parlato anche nei momenti di difficoltà e abbiamo fatto lo sprint finale nel modo corretto, ora festeggiamo i due trofei. Cos’ho detto alla squadra? Tante cose, la principale è che nessuno ci regala nulla, tutto merito nostro, di chi lavora con noi tutti i giorni, è dedicata a tutti loro”.

foto x inter