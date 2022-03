Lautaro Martinez: “Abbiamo giocato con orgoglio. Uscire così è un duro colpo”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri ad Anfield, venendo però eliminata dalla Champions.

Queste le sue parole: “E’ un colpo duro per noi, uscire così fa male, abbiamo fatto due gare tra andata e ritorno importanti. ll Liverpool è una squadra di qualità, ma noi abbiamo fatto il nostro. Il gol ha portato entusiasmo, peccato per l’espulsione che in quel momento ci ha tagliato le gambe: questi sono dettagli che determinano le gare e la qualificazione. Dobbiamo migliorare in questo aspetto. Abbiamo giocato con orgoglio, ma non è bastato. Punto di partenza per il futuro? Noi lavoriamo ogni giorno, oggi abbiamo dimostrato tanto. Ora pensiamo a Coppa Italia e al campionato”.

Foto: Twitter Inter