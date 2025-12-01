Lautaro: “Lottiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Le critiche? Non mi danno fastidio”

01/12/2025 | 20:33:52

Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell‘Inter, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio italiano.

Queste le sue parole: “Sono sempre concentrato su ciò che accade in campo, poi le partite si sviluppano in modo diverso e tu devi essere pronto a lavorare diversamente. La cosa più importante resta comunque l’Inter: venivamo da due brutti ko e a Pisa abbiamo fatto meglio, specialmente dopo il gol”.

Lei è sempre al top: sono troppo severe le critiche che le fanno? “Fa parte del gioco. Io cerco sempre di migliorare e regalare gioia ai tifosi dell’Inter”.

L’Inter viene ancora considerata la squadra più forte.. “In ogni competizione che iniziamo tutti gli anni cerchiamo sempre di arrivare in fondo. In questi ultimi anni lo abbiamo fatto, riportando nel club trofei che mancavano da tempo. E’ una cosa importante per noi e per il popolo nerazzurro. Sono contento, dobbiamo continuare così”.

Come affrontate questo campionato sempre più incerto? “Sì, quest’anno in campionato ci sono cinque squadre a due punti e penso che sarà così fino alla fine perché le nostre avversarie sono forti, si sono rinforzate bene e la Serie A è sempre difficile, quest’anno di più”.

Chivu ha detto che vi abbracciate tutti i giorni “E’ vero. Lui è uno che abbraccia tutti. Prima facciamo colazione tutti insieme e lui abbraccia tutti”.

