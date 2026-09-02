Lautaro: “Le voci sul Barcellona erano vere. Ma io ho le idee chiare. Vorrei rimanere per sempre all’Inter”

02/09/2026 | 22:18:28

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2026.

Le sue parole: “Il Barcellona? Quando arrivano offerte come questa e queste chiamate fa sempre piacere: uno lavora per rimanere al top. Le voci erano vere ma io ho le idee ben chiare. Sono voluto rimanere qua con i miei compagni e questi tifosi magnifici. Io rimarrei per sempre e finché mi vogliono resto qua. Poi nel lavoro lo sappiamo, quando non servi più ti mandano via. L’Inter per me è tutto orgoglio, felicità e voglia di continuare. Ho scelto un’altra volta di rimanere qua, voglio fare grandi cose all’Inter. Ausilio? Mi dispiace tantissimo, è lui che mi ha trasmesso fiducia e il progetto. Sarò per sempre grato a lui”.

Foto: X Inter