Lautaro lancia l’Inter al primo posto momentaneo. Genoa battuto 1-0

L’Inter, non nella sua miglior versione, batte il Genoa 1-0 e si prende il primo posto momentaneo del campionato. Decide uno squillo di Lautaro Martinez.

Primo tempo davvero da sbadigli a San Siro. Il genoa si difende con ordine ma soprattutto concede zero ai campioni d’Italia. Mai in stagione l’Inter aveva chiuso con zero tiri in porta un primo tempo. Unica situazione degna di nota è il problema a Correa, una distorsione al ginocchio, al suo posto nel corso dell’intervallo entra Taremi.

Nella ripresa, la prima chance degna di nota di tutta la gara arriva al 65′. E’ l’Inter a provarci su azione da calcio d’angolo. Mischia in area, rovesciata provata da Pavard, arriva Leali. Inzaghi si gioca anche la carta Calhanoglu e Zielinski.

Al 70′ chance clamorosa per i nerazzurri. Barella prova da fuori con un destro strepitoso, incrocio clamoroso che salva il Genoa. Si tratta del 26° legno colpito in stagione dai nerazzurri. Al 76′ chance clamorosa per il Genoa. Da calcio d’angolo, Ekuban si trova solo in area e colpisce di testa. In uscita Martinez compie un intervento clamoroso ad evitare il vantaggio ligure.

Al 78′ arriva il vantaggio dell’Inter. Calcio d’angolo di Calhanoglu, Lautaro Martinez sul primo palo anticipa tutti e con una deviazione di Masini spiazza Leali. Inter in vantaggio.

All’81’ il Genoa ha la chance del pareggio con il nuovo entrato Venturino che impensierisce Martinez.

All’89’ in contropiede l’Inter spreca il 2-0 con Taremi che da pochi passi colpisce Leali che tiene ancora in vita i suoi. Inter che spreca il 2-0 anche con Lautaro in pieno recupero, con l’argentino che non riesce a insaccare. Ancora Lautaro un minuto dopo ha un’altra chance, ma Leali gli nega il 2-0. Ekuban al 95′ segna, ma in maniera nettamente fallosa. Finisce 1-0 per l’Inter che soffre, ma vince e si prende momentaneamente il primo posto in classifica. I nerazzurri salgono a 57 punti, momentaneamente a +1 sul Napoli.

