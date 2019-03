Lautaro, l’agente: “Mai pensato di lasciare l’Inter a gennaio. L’assenza di Icardi…”

Lautaro Martinez si è preso l’Inter. L’attaccante argentino ieri sera è stato uno dei grandi protagonisti del derby vinto contro il Milan realizzando il rigore del terzo gol nerazzurro. Il suo agente, Beto Yaque, è intervenuto così ai microfoni di fcinter1908.it: “Non avevo alcun dubbio al riguardo e ho sempre detto che Lautaro non avrebbe avuto problemi ad adattarsi al campionato italiano. Già il fatto di entrare a San Siro a 20 anni e giocare come quando giocava con i suoi amici da piccolo, penso che chiarisca la personalità che ha. Se l’assenza di Icardi ha influito nella sua esplosione? Per niente, Lautaro ha lavorato sin da quando è arrivato per poter guadagnare un posto. Offerte a gennaio? L’Inter non ha mai considerato la possibilità di cedere Lautaro al di là del fatto che fosse noto questo interesse di diverse squadre. Ma a nessuno è mai venuto in mente che potesse lasciare l’Inter”.

Foto: Twitter ufficiale Inter