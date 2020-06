Lautaro, la strategia del Barcellona premia fin qui la resistenza Inter

Lautaro Martinez aveva raggiunto da settimane l’accordo con il Barcellona (con tanto di mega ingaggio). Ora, però, la situazione è entrata in una nuova fase. Il motivo? L’ultimo provvedimento adottato dalla Liga che limiterà, in sede di mercato, tutte le squadre spagnole. I club iberici, a seconda del fatturato, potranno infatti reinvestire soltanto il 25% di quello che incasseranno dalle cessioni (dai ricavi sono esclusi gli scambi, che evidentemente possono essere soggetti a dribbling finanziari, con valutazioni irrobustite). Un bel problema per il Barcellona considerato che, nonostante l’intesa raggiunta con il Toro sull’ingaggio, una norma simile complica non poco l’operazione con l’Inter. Il club nerazzurro ha resistito agli assalti del club blaugrana, continuando a chiedere la clausola da 111 milioni per lasciar partire Lautaro. Il Barça, invece, non si è mosso dai suoi passi mettendo sul piatto una cifra cash nettamente inferiore più l’inserimento di qualche contropartita. L’Inter ha sempre fatto muro, mantenendo una linea coerente, mentre i catalani non hanno rilanciato, con l’obiettivo di abbassare le richieste nerazzurre confidando anche nella volontà di Lautaro che aveva aperto al trasferimento in Spagna. Una strategia, quella del Barça, che – unita alla difficoltà nel piazzare gli esuberi – ha finora premiato la resistenza dell’Inter, a maggior ragione dopo la norma che rischia di compromettere le grandi operazioni di mercato. Compresa quella che riguarda Lautaro Martinez.

Foto: Twitter ufficiale Inter