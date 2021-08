Lautaro, l’agente: “È un giocatore dell’Inter ed è felice in Italia. Mai in conflitto con il club”

Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Fcinter1908.it per rassicurare i tifosi nerazzurri in merito alle voci provenienti dall’Inghilterra di una possibile partenza del Toro argentino. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’offerta del Tottenham? Lautaro è un giocatore dell’Inter ed è felice in Italia. Il rinnovo? Lautaro è dell’Inter, non entrerà mai in conflitto con il club. Mai, questa è la realtà”.

Foto: Instagram Lautaro