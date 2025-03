Lautaro: “In campo cerco di dare sempre il massimo. Ai Mondiali ho giocato con una caviglia messa male”

L’Inter ha pubblicato un estratto di un documentario sul capitano Lautaro Martinez, “In Arte Lautaro”, dove ha parlato anche il protagonista, capitano nerazzurro, dove ha spiegato il suo impegno totale per i colori che difende, anche quelli della Nazionale.

Queste le sue parole: “Vincere il Mondiale è sempre speciale, molto bello e molto difficile. Anche per tutto quello che ho vissuto durante il Mondiale. A volte queste cose non si vedono. Sono arrivato a giocare il Mondiale con una caviglia messa malissimo, perché ho voluto sempre stare in campo ed allenarmi. Essere mancato al Mondiale in Russia è stato un colpo durissimo. Essere arrivato in Qatar con una caviglia così non era quello che volevo. Io sono così, ogni giorno vivo così con i miei figli, a livello personale e sono così anche a livello calcistico”.

Nella serata di ieri Lautaro ha lasciato il ritiro dell’Argentina per un problema al bicipite femorale sinistro.

Foto: sito Inter