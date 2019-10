Lautaro illude una bella Inter, Suarez firma la rimonta: 2-1 Barça al Camp Nou

L’Inter esce sconfitta dal Camp Nou. I nerazzurri, protagonisti di una grande prestazione nei primi 45 minuti, sono andati al riposo in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez, che ha sbloccato il risultato dopo appena 2 minuti di gioco con un chirurgico diagonale mancino. Poi la squadra di Conte è andata anche vicina al raddoppio, ma nella seconda frazione la musica è cambiata e il Barcellona è salito in cattedra. A firmare la rimonta blaugrana ci ha pensato Luis Suarez: il Pistolero prima segna un gol spettacolare al volo in semi rovesciata, poi ne fa un altro altrettanto bello mandando al bar Godin e battendo Handanovic con un perfetto piattone. Il Barça vince 2-1, l’Inter torna a Milano con zero punti ma a testa alta.

Foto: Twitter ufficiale Champions League