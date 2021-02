Lautaro: “Il segreto del mio feeling con Lukaku? Abbiamo avuto un’infanzia difficile”

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez si è soffermato anche sul segreto del suo feeling con Lukaku, con il quale, particolarmente quest’anno, sembra formare una coppia ben affiatata: “È in un’infanzia molto simile, difficile. Abbiamo sempre saputo che per arrivare avremmo dovuto fare più degli altri, meglio degli altri. E questa cosa ce la portiamo in campo”.

Foto: Twitter Inter