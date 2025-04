Con un messaggio su Instagram, Lautaro Martinez ha confermato la sua assenza per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan di domani sera. Questo il messaggio di Lautaro: “Ho fatto il massimo per esserci domani sera, ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obbiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo”.