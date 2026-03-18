Lautaro: “Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter ma in futuro mi piacerebbe tornare al Racing”

18/03/2026 | 11:10:55

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha concesso un’intervista a Racing Radio, l’emittente ufficiale del Racing. Queste le sue parole:

“Tornare al Racing è un mio desiderio per il futuro, sto cercando di convincere mia moglie che mi supporta. Ovviamente dipende da tante cose, famigliari ma anche dalla mia condizione fisica. Il mio sogno è quello di tornare a giocare al Racing per almeno un anno, non so quando. Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter e mi piacerebbe restare a lungo nel calcio di alto livello, anche perché mi sento bene e sono ancora abbastanza giovane. Ma in futuro mi piacerebbe tornare al Racing, per far capire anche ai miei figli l’amore che la gente del Racing ha per me”.

Foto: sito Inter