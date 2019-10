Lautaro, gol storico: l’Inter torna a segnare al Camp Nou dopo 49 anni

Lautaro Martinez sblocca la gara del Camp Nou tra Barcellona e Inter. Un gol, quello realizzato nella tana dei blaugrana, non solo importantissimo per gli uomini di Conte, ma anche storico: il club nerazzurro non segnava infatti nello stadio del Barça da ben 49 anni, dal lontano 1970. La rete di Lautaro Martinez è anche la seconda più veloce mai segnata dall’Inter in Champions League dopo quella realizzata da Stankovic contro lo Shalke 04.

Foto: Twitter ufficiale Inter