Lautaro-gol e Sanchez suggeritore. Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della Lazio

Lautaro Martinez, grazie alla rete segnata al 43′ del primo tempo, ha deciso Argentina-Perù, dando continuità ai gol realizzati con Uruguay e Sassuolo. Con due assist nel 3-0 del Cile al Venezuela, Alexis Sanchez è stato altrettanto grande protagonista della notte di qualificazione ai Mondiali. Sono queste le due belle notizie in casa Inter, dove fino a ieri preoccupava il probabile forfait del Tucu Correa nella gara con la Lazio. In particolare, il finora poco utilizzato ex Udinese, Barcellona e Arsenal si candida ora ad essere l’arma in più a disposizione di Simone Inzaghi, che intanto sorride e guarda alla sfida contro i biancocelesti con maggiore ottimismo.

Foto: Twitter Inter