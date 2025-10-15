Lautaro firma una doppietta in 5′ e raggiunge Crespo nella classifica dei marcatori dell’Argentina

15/10/2025 | 10:15:21

Tra i protagonisti che hanno scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori del match tra Porto Rico e Argentina, terminato 6-0 per l’Albiceleste, c’è anche Lautaro Martínez. L’attaccante nerazzurro ha realizzato una doppietta in soli cinque minuti, con il primo gol arrivato al 79′ e il secondo all’84’, su assist di Messi.

Grazie a questa doppietta, Lautaro ha raggiunto Hernán Crespo nella classifica dei migliori marcatori della Nazionale, condividendo con lui il quarto posto a quota 35 reti.

Foto: Instagram Inter