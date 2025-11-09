Lautaro: “Felice per il gol che ha sbloccato la gara. Ringrazio i tifosi per l’affetto”

09/11/2025 | 23:20:41

Lautaro Martinez, attaccante dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Volevo tirare in porta. Sono arrivato con il passo un po’ lungo, ma l’importante è che il gol sia servito per aprire il risultato”.

Ci racconti l’uscita dal campo? “Ringrazio tutta la gente che viene allo stadio e ogni partita ci dà supporto. Tutti i gol si festeggiano in modo speciale, è la cosa più bella di questo sport. Quando uno segna e la squadra vince, è sempre più bello. Quando questo popolo urla il tuo nome, i brividi ti vengono sempre: non solo oggi, ma fin dalla prima volta”.

Da quando Chivu ha parlato del tuo sorriso, fai sempre gol. “Sono sempre lo stesso. Sono serio, ma quando devo sorridere sorrido. Sono così”.

Foto: sito Inter