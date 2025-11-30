Lautaro: “Era importante vincere dopo le due sconfitte. Futuro? Sto bene qui, mi vogliono bene”

30/11/2025 | 17:50:20

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Pisa.

Queste le sue parole: “Sono contento perché abbiamo vinto, era quello che cercavamo dopo due sconfitte. Mi sono già ritrovato. Lavoro per l’Inter, per la mia squadra e lascio fuori le chiacchiere”.

Pensi di poter essere il prossimo capocannoniere del campionato? “Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Io come Mazzola? Sto bene qua, la gente mi vuol bene e l’Inter viene prima di tutto. Penso sempre a lavorare, importa vincere e alla fine da tanti anni siam lì a lottare per tutte le competizioni. Cena offerta per l’assist? Certo! Quando avremo tempo offrirò anche una grigliata”.

Foto: X Inter