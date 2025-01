Lautaro eguaglia Icardi: 111 gol in Serie A, secondo miglior marcatore straniero dei nerazzurri

Lautaro Martínez sale a 111 reti in Serie A e con il gol segnato questa sera all’Empoli ha eguagliato il 2° miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in massima serie, Mauro Icardi; davanti a loro solo Stefano Nyers (133). Un nuovo prestigioso traguardo raggiunto per il Toro .