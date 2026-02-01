Lautaro e Zielinski, l’Inter fa tutto nel primo tempo: 2-0 a Cremona

01/02/2026 | 19:57:31

L’Inter risponde presente e vince 2-0 a Cremona, decidono i gol nel primo tempo di Lautaro Martinez, di testa su calcio d’angolo, e poi Zielinski con un gran destro da fuori area. Dopo un primo tempo dominato, i ragazzi di Chivu chiudono sul doppio vantaggio con i gol di Lautaro Martinez e Zielinski. Partita in totale controllo dell’Inter fino all’80’, quando la Cremonese si sveglia all’improvviso e prende anche un palo con Zerbin al minuto 84′. Ma è troppo tardi, i nerazzurri vincono 2-0 e vanno momentaneamente a +8 sul Milan.

foto x inter