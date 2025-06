Lautaro e Valentin Carboni (al 92′) ribaltano l’Urawa nel finale: l’Inter vince 2-1

21/06/2025 | 22:58:22

L’Inter va vicinissima a vedere i fantasmi, contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamons. I nerazzuri vincono in rimonta con un gol al 92′ di Valentin Carboni. L’Inter vince la sua prima gara al Mondiale per Club. Prima vittoria in panchina nerazzura per Chivu.

Giapponesi avanti all’11’ con un piattone dal cuore dell’area di rigore di Watanabe, sulla discesa dalla destra di Kaneko. Troppo passiva qui la difesa nerazzurra, a partire da Carlos Augusto e fino ad un non reattivo Sommer. Inter sfortunata con una traversa di Lautaro ma nerazzurri che hanno costruito poco, nonostante l’80% e passa di possesso palla.

Nella ripresa, non cambia il copione, Inter che prova ad assaltare la difesa giapponese, che però regge.

Chivu si gioca diversi cambi, come Valentin Carboni, Pio Esposito. Ma a suonare la carica è ancora Lautaro. Il capitano, con una sforbiciata clamorosa al 78′ pareggia la gara. Barella all’88’ di testa sfiora la rete del 2-1, gol che arriva al 92′ con Valentin Carboni.

L’Inter spazza via le paure, vince una gara sofferta e sale a 4 punti nel girone del Mondiale per Club.

Foto: sito Inter