Lautaro e Thuram pericolosi, ma Inter e Atletico Madrid vanno all’intervallo senza gol

Si è concluso il primo tempo della gara di andata degli ottavi finale di Champions a San Siro. Inter e Atletico Madrid sono ferme sullo 0-0. Gara equilibrata, buon Atletico, ben messo in campo, che sta concedendo poco ai nerazzurri. Pochi lampi, uno interessante con Lautaro, murato dalla retroguardia dei colchoneros. Altra più tardi con Thuram, che calcia centrale. Sul tiro, però, il francese sente una fitta muscolare ed è da valutare. Probabilmente uscirà all’intervallo.

E’ zero a zero tra Inter e Atletico al 45′.

Foto: twitter Inter