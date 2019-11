Lautaro e Lukaku sbancano Praga: l’Inter passa 3-1 e vola al secondo posto

Una bella Inter sbanca Praga e si riprende il secondo posto nel girone F di Champions League. I nerazzurri di Conte battono 3-1 lo Slavia grazie a una super prestazione della coppia Lautaro-Lukaku. Nel primo tempo, sblocca l’argentino, poi il Var annulla il raddoppio del belga e i padroni di casa pareggiano su rigore di Soucek, assegnato per fallo di De Vrij su Olayinka (qui la ricostruzione). Nella ripresa, l’Inter colpisce due traverse, una con Lukaku, l’altra con Brozovic, prima di siglare il raddoppio con lo stesso Romelu, il tris con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. In pieno recupero, ancora una rete annullata dal Var a Lukaku. Gli uomini di Conte vincono e tengono così vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions, ringraziando il Barça per il successo sul Dortmund: ora i nerazzurri sono appaiati ai tedeschi al secondo posto a quota 7 punti, ma sono davanti per la differenza reti negli scontri diretti.

Foto: Twitter ufficiale Inter