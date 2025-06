Lautaro duro: “Chi non vuole stare, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute”

Dopo la sconfitta negli Ottavi di Finale contro il Fluminense, l’Inter ha salutato il Mondiale per Club. Ecco le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN: “Sicuramente fa male, era un ultimo obiettivo con le poche forze che avevamo. Abbiamo lasciato tutto, io per primo: mi dispiace per il gruppo, non volevamo perdere. Qua bisogna voler stare, stiamo lottando per obiettivi: chi non vuole stare, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute: come capitano, io voglio lottare per obiettivi e siamo una squadra importante. Abbiamo vinto e voglio continuare così: chi vuole restare, può restare mentre chi non vuole restare, arrivederci”.

Sull’amarezza: “Dobbiamo resettare tutti: da soli non si va da nessuna parte. Sono il primo responsabile, essendo capitano. Chiedo scusa ai tifosi, è una sconfitta che fa male. Siamo qui in una stagione troppo lunga”.

Sulla nuova stagione: “Noi lotteremo, ora riposeremo un po’. La stagione è stata stancante, ora recuperiamo energie e recuperiamo fisico per poi iniziare la preparazione per riportare l’Inter a lottare per obiettivi importanti”.