Lautaro: “Dopo la Juve non ho bestemmiato. Dette cose sbagliate. Messaggio al Napoli? No, pensiamo a noi”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Non è stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l’anima e il cuore. L’importante era prendere i tre punti, per la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, concentrati. Sono contento per questa vittoria, per i compagni e la gente. Quando si parla tanto male di una persona ti dà fastidio, io ho insultato ma non ho mai bestemmiato. Questa cosa non la accetto, ma vado avanti. Chi mi conosce sa che uomo e che padre sono”.

Un segnale per il Napoli? “Nessuno, è un segnale per noi, che ci siamo. Capita di sbagliare dei gol, queste partite si decidono così. Dobbiamo continuare a crescere sotto questo aspetto”.

Non male avere due Martinez decisivi.. “Sono felicissimo, lui ha lavorato tantissimo da quando è arrivato e oggi ha risposto. Gli faccio i complimenti per tutto”.

Foto: sito Inter