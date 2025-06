Lautaro dopo Inter-Monterrey: “Campo difficile, dobbiamo migliorare sulle palle inattive’”

18/06/2025 | 09:03:17

Dopo il pareggio con il Monterrey nel Mondiale per Club, Lautaro Martínez ha analizzato con lucidità la prestazione dell’Inter. “Abbiamo fatto le cose bene,” ha esordito l’attaccante, sottolineando le difficoltà legate alle condizioni del campo, “era un po’ asciutto e abbiamo avuto difficoltà a far girare la palla. Ho giocato anche la Copa America qui ed era uguale, dobbiamo adattarci.” Il capitano nerazzurro si è detto comunque soddisfatto della prestazione e tranquillo dopo questo esordio: “Sono contento di questa prima partita, sono tranquillo.” Lautaro ha evidenziato però un aspetto su cui la squadra deve lavorare: “Abbiamo subito il gol su una palla inattiva e su questo bisogna lavorare tanto, è una novità per noi difendere a zona e lo stiamo facendo con il mister.” Infine, un bilancio positivo sugli allenamenti svolti finora: “Abbiamo lavorato bene in questi giorni, sembra una preparazione ma non lo è. Oggi mi porto via buone sensazioni.” Foto: Instagram Inter