Lautaro dopo il rinnovo: “Onorato di continuare con la nostra Inter. Ci attende una stagione lunga, abbiamo bisogno di voi”

Lautaro Martinez ha rinnovato con l’Inter fino al 2029. Il capitano dei nerazzurri ha così commentato sui social la nozizia, salutando i tifosi: “Cari nerazzurri, i nostri cuori continueranno a battere insieme. Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l’affetto e l’amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto”.

Foto: Instagram personale