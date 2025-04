Lautaro: “Dobbiamo ripartire dal Bayern. I tifosi devono credono in noi”

30/04/2025 | 13:40:21

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, ha così parlato prima della sfida contro il Barcellona, valida per la semifinale di andata di Champions League: “Abbiamo parlato tantissimo tra di noi perché un momento così non ci capitava da tempo, è una cosa nostra e ce lo siamo detti. Ora dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento giusto perché siamo una grande squadra”.

Poi ha proseguito: “C’è ancora benzina nelle nostre gambe? Quello sicuramente, abbiamo voluto arrivare in fondo a ogni competizione, più giochi meglio è. Dobbiamo cancellare quello che è successo e andare avanti”.

Poi è tornata sulla sfida contro il Bayern: “Dobbiamo ripartire da lì, questa è una cosa in più che deve essere in campo. Secondo me se hai più voglia dell’avversario hai più possibilità di vincere”.

Un messaggio ai tifosi: “Perché devono essere ottimisti? Perché devono credere in noi, abbiamo fatto sempre un ottimo lavoro, da anni lavoriamo bene e devono essere fiduciosi perché il gruppo c’è e ha sempre lasciato tutto in campo. In questo periodo magari i risultati non arrivano, ma siamo pronti per la partita di oggi”.

Foto: Instagram Lautaro