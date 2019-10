Lautaro dal dischetto risponde a Dybala: Inter-Juve è 1-1 all’intervallo

Finisce 1-1 il primo tempo del big match tra Inter e Juve, posticipo di lusso della settima giornata di Serie A. A San Siro gara sostanzialmente equilibrata: Dybala sblocca la contesa al 4′ del primo tempo con un diagonale chirurgico, poi ci pensa Lautaro Martinez a firmare il pari trasformando dal dischetto un calcio di rigore concesso per mani di De Ligt. Poco dopo viene annullato un gol a Cristiano Ronaldo (che ha colpito anche una traversa) per posizione di fuorigioco. Al 45′ è parità tra Inter e Juve, ma le emozioni – come ampiamente prevedibile – non sono mancate.