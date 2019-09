Lautaro: “Contento di essere protagonista in Nazionale. Icardi? Voleva restare all’Inter, ma…”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, ha parlato del suo rendimento e dell’ex compagno Icardi ai microfoni di Tyc Sports: “Sono contento, quando si viene convocati bisogna mettersi a disposizione con la maggior voglia e dedizione possibile. Sono molto contento di essere un’altra volta qua, con il gruppo della Copa America. Sto bene, ma bisogna allenarsi per fare sempre meglio. Ho avuto un precampionato breve, ma intenso con l’Inter. Non mi aspettavo di giocare così tanto in Nazionale. Sono partito dalla panchina e poi ho trovato spazio tra i titolari, nonostante non avessi giocato molto con il club. Ma è andato tutto bene e questo mi da fiducia. Un tridente Messi-Aguero-Lautaro sarebbe un sogno, sono giocatori con una grande storia e una carriera straordinaria. Bisognerà lavorare di più per giocare tutti e tre insieme. Ora nell’Inter stiamo giocando con due punte, ma se vuoi giocare con tre attaccanti con queste caratteristiche c’è bisogno di sacrificio. Icardi? Da quello che so voleva restare all’Inter, ma alla fine è andata così”.

Foto: Inter Twitter