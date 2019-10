Lautaro: “Conte alza il livello dei suoi calciatori. La VAR viene usata male, dispiace”

Dal ritiro dell’Argentina, Lautaro Martinez ha parlato dell’orgoglio di vestire la maglia della propria Nazionale, dell’Inter di Antonio Conte e della VAR. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da ESPN: “Conte fa un lavoro totale, si occupa di tutti i dettagli, dall’aspetto fisico all’alimentazione. Stiamo crescendo, migliorando di partita in partita. Ci chiede molto, ma in questo modo alza il livello dei calciatori ed è molto chiaro in quello che ci chiede. Sto imparando l’italiano, lo parlo con i compagni, ma ho un po’ di vergogna nel farlo. L’importante è che lo parlo con i compagni e l’allenatore. Mi sto adattando e sto provando ad conoscerlo sempre di più, ma è complicato. È un privilegio essere tra i convocati dell’Argentina, ma ogni giorno c’è un esame e bisogna lavorare per migliorare e meritare un’opportunità. Copa America? Ipotizzavo di giocare meno, ma ho trovato spazio e sono stato felice. Il gruppo è molto buono e questo è molto importante. Ora dobbiamo preparare i prossimi impegni. Il mio segreto? L’alimentazione è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Sto attento ai vari aspetti e mi faccio seguire da uno specialista. VAR? Fanno riunioni di due ore per spiegare il metodo di utilizzo e il regolamento e poi in campo viene usato male. Dispiace, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro in campo“.

Foto: twitter ufficiale Argentina